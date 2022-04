Carol Maltesi, la raccolta fondi per il figlio

“Siete tutti a conoscenza di quello che è successo a Carol Maltesi. Quando i riflettori dei media si spengono le vittime collaterali rimangono al buio. In particolare il figlio di Carol oggi ha bisogno di tutti noi e a lui è indirizzata questa raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita”. Inizia così l'appello sulla piattaforma GoFundMe scritto dagli amici e colleghi Ginevra e Juan, e dal rapper Shade, che conoscevano la 26enne uccisa anni da Davide Fontana a Rescaldina, nel milanese, tra il 10 e l’11 gennaio, e il cui corpo è stato ritrovato il 29 marzo.

“Ci siamo uniti insieme a tante altre persone che hanno a cuore questa storia. I fondi - scrivono Ginevra, Juan e Vito Shade - andranno interamente al figlio di Carol, tramite il padre del bimbo con cui stiamo cercando di entrare in contatto. Sarete aggiornati e racconteremo come saranno consegnati i fondi per il futuro del bambino. Le vostre donazioni sono garantite dalla piattaforma e tutto sarà gestito in modo trasparente”.

La raccolta ha superato i 1.500 euro in poche ore: si può raggiungere a questo link