Carolina D'Addario, l'ex sarta uccisa con un coltello da cucina: c'è la svolta

Svolta nelle indagini sulla morte di Carolina D'Addario, la donna di 84e anni trovata morta in casa a Gissi (Chieti) lo scorso 23 dicembre. Un uomo di 59 anni, vicino della vittima, è stato arrestato nella notte tra il 29 e il 30 dicembre dai carabinieri perché ritenuto l'autore dell'omicidio. La notizia viene riportata dai media locali.

Carolina D'Addario, che in passato faceva la sarta, è stata uccisa con una coltellata alla schiena al fianco sinistro che le ha lacerato un polmone. Si ipotizza che il movente del delitto possa essere il furto di alcuni gioielli. In casa dell'indagato sono infatti stati trovati dei monili che appartenevano alla donna e anche un coltello da cucina, compatibile con quello usato per colpire l'anziana. L'uomo è accusato di omicidio volontario, rapina e porto ingiustificato di armi. Decisive sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona.

