La truffa delle carte Pokemon vendute online

Appassionati di carte Pokemon caduti nella rete dei truffatori. La guardia di finanza di Milano ha scoperto un raggiro da oltre 400 mila euro: un sedicente venditore metteva su Ebay l'annuncio per le carte ma poi, pur ricevendo la somma pattuita dagli acquirenti, non inviava il prodotto. Una truffa in piena regola attuata con diversi account e sfruttando l'abilità di alcuni complici. La società che controlla il portale web ha presentato denuncia e i militari della guardia di finanza hanno provveduto al sequestro preventivo d'urgenza di 439mila euro su convalida del gip.

Secondo quanto emerso, l'uomo ritenuto responsabile del raggiro servendosi di vari account metteva in prevendita carte Pokemon, incassava le somme ma non spediva la merce esponendo la società titolare della piattaforma nei confronti degli utenti.

Gli accertamenti, svolti per ricostruire le transazioni su numerosi rapporti bancari e i contatti sulle utenze telefoniche e internet del sedicente venditore e di suoi collaboratori, hanno permesso di identificare i quattro presunti responsabili della truffa. Sono tutti residenti in provincia di Taranto. Uno degli indagati è anche accusato di avere "nascosto" le transazioni anche sfruttando altre persone, per le quali gli investigatori ipotizzano il reato di riciclaggio.