L'innamorato che tappezza il paese di cartelli e la polizia indaga

L'amore si può esprimere anche in modi plateali. È il caso di un anonimo innamorato (o innamorata) che ha deciso di dichiarare il suo sentimento su pubblica piazza.

Ieri a Fagagna e in altri comuni della provincia di Udine, sono comparse decine di cartelli di dimensione 70x70 centimetri in aree verdi e parchi pubblici. Sopra un cuore rosso e le dediche, fra cui "Ti amo” e "mi manchi".

Il fatto ha destato tra i residenti non poco stupore. E mentre è mistero su chi possa essere il responsabile della dedica, la polizia municipale, come richiesto dal sindaco di Fagagna Daniele Chiarvesio, ha aperto un’indagine per rintracciare il responsabile.

Infatti, secondo il regolamento comunale e il codice della strada, l'affissione di cartelli deve essere autorizzata preventivamente per non creare confusione con i cartelli della segnaletica stradale. Deve inoltre esserne assicurata la stabilità nei luoghi pubblici.