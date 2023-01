Medicine scadute, locali sporchi e sovraffollati: i Nas nelle case di riposo horror

Una struttura per anziani su quattro è irregolare. Questo quanto emerso dai controlli fatti dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni) durante le feste di Natale e Capodanno. Sono state ispezionate 607 strutture in tutta Italia tra rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia. Ben 152 quelle in cui sono state riscontrate irregolarità. Lunga la lista dei problemi riscontrati: carenze igieniche, strutturali, autorizzative, presenza di più anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti, irregolarità nella gestione degli stupefacenti (per la terapia del dolore, ndr) e alimenti mal conservati.

In particolare è stato denunciato il legale responsabile di una rsa della provincia di Napoli, perché sono state trovate quattro confezione di morfina (per un totale di 20 fiale) "non registrate sul prescritto registro di carico e scarico degli stupefacenti e, peraltro, in assenza di prescrizioni mediche e/o piani terapeutici riferiti alle persone alloggiate".

Nella provincia di Agrigento invece una casa di riposo era in un seminterrato e non aveva alcuna autorizzazione. Anche in questo caso il responsabile è stato denunciato.

In una rsa della provincia di Trento c'erano invece 125 test Covid scaduti da oltre due anni ed è scattata la multa.

Sei strutture sono state chiuse perché risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale. Gli anziani presenti sono stati trasferiti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio. Inoltre sono state emesse sanzioni per 167mila euro, con 27 persone denunciate per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri spiegano che i controlli sono stati eseguiti in un periodo in cui cresce la richiesta di persone anziane in strutture ricettive "ma non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche connesso con il godimento di ferie del periodo festivo, sia di qualità del servizio fornito".