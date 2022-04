Caso Cucchi: otto carabinieri condannati nel processo per i depistaggi

Sono stati condannati gli otti carabinieri imputati nel processo sui depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. Questa la sentenza emessa dal giudice monocratico Roberto Nespeca arrivata dopo otto ore di camera di consiglio.

Per il pestaggio costato la morte al geometra romano lunedì scorso la Cassazione ha condannato in via definitiva a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, che si trovano ora entrambi nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Caso Cucchi: la sentenza del processo sui depistaggi

Al processo sui depistaggi invece sul banco degli imputati sono finiti 8 carabinieri tra cui il generale Alessandro Casarsa all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, e Lorenzo Sabatino, allora comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma. Il giudice del tribunale monocratico ha inflitto la pena più alta, 5 anni, al generale Alessandro Casarsa (il pm aveva chiesto sette anni). Condannati a 4 anni Francesco Cavallo, all'epoca capufficio del comando del Gruppo carabinieri Roma, e Luciano Soligo ex comandante della compagnia Talenti Montesacro.

È invece di 2 anni e mezzo la condanna inflitta al carabiniere Luca De Cianni, un anno e 9 mesi per Tiziano Testarmata, un anno e 3 mesi per Francesco Di Sano, un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino e un anno e nove mesi per Massimiliano Colombo Labriola. Le accuse contestate agli otto militari dell'Arma, a vario titolo e a seconda delle posizioni, vanno dal falso, al favoreggiamento, all'omessa denuncia e calunnia.

La sorella Ilaria: "Sotto choc". Anselmo: "Fango sulla famiglia Cucchi per 12 anni"

''Sono sotto choc" ha commentato Ilaria Cucchi subito dopo la sentenza. "Non credevo sarebbe mai arrivato questo giorno. Anni e anni della nostra vita sono stati distrutti, ma oggi ci siamo. E le persone che ne sono stati la causa, i responsabili, sono stati sono stati condannati''.

"È stato confermato che l'anima nera del caso Cucchi è il generale Casarsa" ha detto Fabio Anselmo, legale di Ilaria Cucchi, subito dopo la sentenza. "Il dato di verità è che tutto quello che hanno scritto su Stefano Cucchi 'tossicodipendente, anoressico, sieropositivo' e tutto quello che hanno scritto sulla famiglia è falso. È il momento che si prenda le proprie responsabilità chiunque vada contro questa sentenza e quella pronunciata dalla Cassazione lunedì. Perché chiunque - sottolinea Anselmo - avrà il coraggio di affermare che Stefano Cucchi aveva qualsiasi patologia, che era un tossicodipendente, che era anoressico o sieropositivo, commette un reato di diffamazione perché quelle relazioni di servizio, che hanno gettato tanto fango sulla famiglia Cucchi, per 12 anni, e che hanno ucciso lentamente Rita Calore e Giovanni Cucchi, sentendosele ripetere sui giornali, ogni giorno, e hanno logorato la vita di Ilaria, sono false, studiate a tavolino".

La tesi dell'accusa

Secondo la pubblica accusa, sul caso Cucchi "c'è stata un'attività di depistaggio ostinata, che a tratti definirei ossessiva" aveva detto Musarò nella sua requisitoria lo scorso dicembre alla presenza in aula del procuratore aggiunto Michele Prestipino, seduto accanto al pm.

"Quello che è emerso con evidenza dalla fase dibattimentale" aveva spiegato Musarà, "è che i depistaggi non si sono fermati al 2018 ma sono andati avanti fino al febbraio 2021. Sono state alzate tante cortine fumogene che cercheremo di diradare. Il depistaggio del 2009 è particolare, viene organizzata un'attività di depistaggio che viene portata avanti scientificamente con tre agenti della polizia penitenziaria che si ritrovano da innocenti sul banco degli imputati. La vera finalità di questo depistaggio sconcertante non era solo depistare l'autorità giudiziaria, ma farlo anche da un punto di vista mediatico e politico. Fattori che hanno un rilievo enorme" aveva detto Musarò nella requisitoria.

Il pm aveva sottolineato anche che "questo non è un processo all'Arma dei carabinieri e vogliamo evitare qualsiasi strumentalizzazione. Il procedimento riguarda 8 persone appartenenti all'Arma ma non è un processo all'Arma - aveva spiegato Musarò in aula - per ragioni formali e sostanziali: il ministero della Difesa si è costituto parte civile, gli atti più importanti ci sono stati forniti dal reparto operativo e nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Roma e anche il comando generale 'all'ultima curva' ci ha fornito una tessera mancante. L'Arma è un corpo con 200 anni di storia, con persone che lavorano nelle strade e negli uffici e anche per loro non deve essere un processo all'Arma".