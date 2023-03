Caso Orlandi, la Commissione d'inchiesta si occuperà anche di Mirella Gregori

"Gioia e felicità. Finalmente si occupano anche di Mirella". Così Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, la studentessa che sparì a Roma il 7 maggio del 1983, a 40 giorni di distanza dalla scomparsa di un'altra ragazza di cui si sono perse le tracce, la cittadina del Vaticano, Emanuela Orlani, accoglie con felicità l'accordo di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Gregori. L'allargamento della Bicamerale anche al caso della ragazza di 15 anni è stato deciso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera.

Il testo originario faceva riferimento solo alla scomparsa della cittadina vaticana, ma con un emendamento approvato all'unanimità l'inchiesta è stata allargata al caso della studentessa scomparsa una quarantina di giorni prima di Emanuela. Ora il testo, per il quale il via libera in Commissione dovrebbe arrivare domani 8 marzo, è atteso in aula alla Camera il 20 marzo. Un segnale di speranza dopo uno stop inaspettato. Pochi giorni fa, come già vi abbiamo raccontato, il Governo ha chiesto un rinvio della Commissione Bicamerale di Inchiesta sulla scomparsa di Manuela Orlandi e Mirella Gregori.

Le strade di Orlandi e Gregori si incrociano ancora, in quello che sono gialli irrisolti. A distanza di 40 anni, il Parlamento vuole fare luce su una lunga storia di omissioni e depistaggi e rendere giustizia a due famiglie che da quarant’anni chiedono di conoscere la verità sulla sparizione delle loro care figlie, scomparse in un periodo in non c’erano tabulati né coordinate satellitari per ritrovare qualcuno se non faceva rientro a casa. Perché è questo che è successo alla 15enne romana. Uscita dal suo appartamento in un pomeriggio di maggio di 40 anni fa, non vi ha fatto più ritorno.