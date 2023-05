Caso Orlandi: la procura di Roma riapre le indagini con il Vaticano

A distanza di quarant'anni si torna a provare a fare luce su uno dei misteri italiani per antonomasia. Parliamo del casi di Emanuela Orlandi, la ragazza di quindici anni, cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983. Una vicenda intessuta di ipotesi, depistaggi e connessioni con personaggi e vicende che hanno segnato la storia repubblicana che non smette di alimentare nuove polemiche e indiscrezioni.

Secondo il quotidiano La Repubblica, a distanza di anni dall'archiviazione del processo, oggi i magistrati della Santa Sede guidati da Alessandro Diddi e quelli romani guidati da Francesco Lo Voi stanno collaborando al caso. L'indagine sarebbe stata affidata a Stefano Luciani, lo stesso pm che si è occupato del caso Orlandi in merito alle dichiarazioni dell'ex procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo. Capaldo aveva affermato che, quando era titolare dell'inchiesta, due titolare della Santa Sede gli avevani assicurato che si sarebbero dati da fare per trovare il corpo della ragazza. Una rivelazione fermamente smentita dal Vaticano che oggi verrà nuovamente verificata.

La notizia della riapertura dell'indagine viene alla probabile approvazione di una Commissione d'inchiesta parlamentare per la scomparsa della ragazza e delle rivelazioni del fratello di Emanuela che hanno lasciato non poche polemiche.

Pietro Orlandi aveva, nello specifico, cercato di insistere sulle responsabilità di Papa Ratzinger e Giovanni Paolo II sulla morte della sorella. Parole che non hanno tardato a scatenare un vespaio di polemiche come spesso accade per un mistero che dura ormai da quarant'anni.