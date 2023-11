Donna trovata senza vita in un lago di sangue: il marito è irreperibile

Una donna di 66 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione a Casoli, paese di 5mila abitanti in provincia di Chieti, a pochi passi dal Parco Nazionale della Maiella. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa: il corpo è stata trovato in una pozza di sangue con una ferita da arma da taglio all'addome. Sul posto stanno operando i Carabinieri della compagnia di Lanciano (Chieti) e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti. Secondo gli inquirenti momento il marito sarebbe irreperibile, si sarebbe allontanato con l'auto di famiglia.

La donna era di nazionalità inglese e viveva con il marito, connazionale, da circa tre anni in un'abitazione singola in una contrada nella campagna di Casoli, a circa 10 km dal paese. La coppia viene descritta dai residenti della zona come molto riservata. I due venivano visti spesso fare passeggiate nella campagna circostante l'abitazione insieme ai loro tre cani.

A far scoprire il corpo senza vita della 66enne è stata un'amica che questa mattina l'ha chiamata al telefono e non ricevendo risposta ha raggiunto l'abitazione. Le sue grida di aiuto hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno chiamato i soccorsi e il 112. La donna, anche lei inglese, ha detto alle forze dell'ordine che da tre giorni non aveva più notizie dell'amica.

Le due donne fanno parte di una comunità di un centinaio di inglesi costituita da famiglie che alcuni anni fa hanno deciso di trasferirsi in questa zona dell'Abruzzo dove hanno acquistato e ristrutturato casolari abbandonati.

