Spara alla sua compagna di 18 anni e poi si uccide: lei è gravissima

Orrore a Cassano delle Murge, in provincia di Bari, nella serata di mercoledì 16 novembre. Un giovane, 21 anni di età, ha esploso due colpi di pistola contro la compagna, ferendola gravemente al torace, per poi uccidersi con la stessa arma. Il tragico fatto di sangue nell'abitazione in cui la coppia viveva.

La giovane, 18 anni, di origine marocchina, è ricoverata in condizioni gravissime al Policlinico di Bari, dopo un primo ricovero all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Lotta tra la vita e la morte, è in prognosi riservata. Lui, di origine albanese, è morto sul colpo.

Il tentato omicidio-suicidio è avvenuto in un appartamento in via Martin Luther King, nel centro della piccola località, poco lontano dall'ufficio postale. Indagano i carabinieri di Altamura con il coordinamento della procura di Bari.