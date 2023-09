Si riposa dopo una giornata di lavoro: passa la mietitrebbia e gli amputa una gamba

Un giovane di 30 anni è ora ricoverato all'ospedale Civile di Brescia in gravissime condizioni. Ieri sera è rimasto vittim di un terribile incidente in un campo di Castiglione delle Stiviere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e riportato da BresciaToday, pare che il giovane stesse riposando in mezzo alle piante di mais, dopo una giornata di lavoro, quando un collega in movimento sulla mietitrebbia sarebbe transitato a pochi passi da lui, tranciandogli di netto la gamba all'altezza del ginocchio.

La dinamica deve ancora però essere ricostruita con precisione, indagano i militari della stazione di Castiglione. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 19.30: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto i soccorsi. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell'incidente, tanto assurdo quanto drammatico, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. In serata il giovane è stato operato: dovrà restare a lungo in ospedale.

