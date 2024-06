Accoltella l'ex marito della compagna: "Era geloso del loro rapporto"

Un 41enne è stato arrestato per tentato omicidio a Catania. L'uomo ha accoltellato l'ex marito della compagna per poi fuggire e recarsi in una clinica dove doveva sottoporsi ad alcuni esami medici prenotati da tempo. Proprio qui nella sala di attesa è stato fermato dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito l'allarme era stato lanciato da un residente del quartiere catanese di Nesima che aveva chiamato il 112 allarmato dai rumori di una furibonda lite che era scoppiata in una abitazione. Nel corso della lite un uomo era stato colpito con diverse coltellate al collo. I soccorritori sono stati accolti sulla soglia dell'abitazione da una donna terrorizzata e in lacrime. La 45enne catanese, ex moglie dell'uomo accoltellato, era ancora in stato di shock, ma è riuscita a raccontare agli investigatori che poco prima, per motivi di gelosia, era iniziata una furibonda lite tra il suo attuale compagno, un 41enne di Acireale, e il suo ex marito, un 50enne catanese. Lo scontro tra i due, poi, sarebbe degenerato quando l'acese, accecato dalla rabbia, avrebbe impugnato un coltello da cucina e iniziato a colpire più volte il suo contendente, costretto a fuggire in strada per chiedere aiuto.

Il ferito, sanguinante, è stato subito soccorso dal personale medico del 118, che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Marco, non in pericolo di vita. I militari dell'Arma hanno scoperto che l'aggressore, dopo la colluttazione, ha provveduto a eliminare le macchie dal pavimento dell'abitazione.

I militari hanno quindi rintracciato il 41enne in una clinica dove attendeva di essere sottoposto a degli accertamenti medici prenotati da tempo. È stato fatto quindi uscire dal centro medico e condotto nel carcere cittadino.