Il giallo della morte di Giovanna Cantarero: ascoltati amici e parenti

Non si conosce ancora il movente dell'uccisione a sangue freddo di Giovanna Cantarero, la giovane 27enne di Catania che nella serata di ieri è stata raggiunta da una raffica mortale di colpi di arma da fuoco all'uscita dal lavoro. La vittima, conosciuta come "Jenny", è stata brutalmente uccisa in strada attorno alle ore 21.30, dopo aver lasciato il panificio in cui lavorava sito in via Alfredo Nobel, all'angolo con via Allende alla periferia del centro abitato di Catania tra i quartieri Montepalma e Lineri. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari e dell’ambulanza: accanto al corpo della donna, madre di una figlia di poco meno di due anni, un sacchetto di pane.

I carabinieri del comando provinciale di Catania e gli uomini del Sis, il reparto di investigazioni scientifiche, sono alla ricerca del movente: per il momento non si può escludere nulla, dal femminicidio alla tentata rapina. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di sorveglianza attive sul luogo del delitto per ricosrtruire l'accaduto, ascoltati per tutta la notte i testimoni, sequestrato il cellulare della vittima. Sconvolti amici e parenti: "Non meritava una fine del genere".