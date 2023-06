Marito investe la moglie e l'amica di lei: voleva ''convincerla a lasciarlo''

Una scia di orrori senza fine. Viene da Catania l'ennesima storia di femminicidio dove Pietro Nasca, 52 anni, avrebbe investito in macchina due donne: la moglie, Anna Longo di 56 anni e Cettina De Bormida di 69 anni. Le due erano amiche e secondo gli inquirenti l'omicidio non solo sarebbe volontario, ma nel mirino dell'uomo ci sarebbe stata proprio l'amica della moglie.

Il motivo? La donna, secondo Nasca, voleva convincere la moglie a lasciarlo. L'uomo era a processo per violenze ai danni della consorte che in passato lo aveva denunciato anche per reati contro il patrimonio. Nel 2018 era stato anche sottoposto all'ammonizione da parte del questore. Successivamente la donna si era tuttavia riavvicinata al marito.

L'omicidio è avvenuto nella zona industriale di Catania: è stato lo stesso Nasca a chiamare la polizia e a costituirsi. Secondo gli inquirenti l'uomo, sotto shock, avrebbe già confessato. Il provvedimento emesso dalla Procura distrettuale ipotizza ora i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati. La polizia sta acquisendo i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona. La moglie sarebbe al momento ricoverata in ospedale in stato di shock.

