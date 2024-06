Caterina D'Andrea freddata con due colpi di pistola, ergastolo al marito: "Non ha sparato per sbaglio"

La tesi del colpo di pistola partito "per errore" e del secondo "per non farla soffrire" non ha convinto i giudici. La Corte di Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Piero Bergantino, l'uomo che la sera del 19 giugno 2022 ha ucciso la moglie Caterina D'Andrea, 72 anni.

L'omicidio di Caterina D'Andrea si è consumato nella casa che marito e moglie condividevano in via Pietro Mascagni, nel quartiere Trieste a Roma. Il giorno dopo il femminicidio Bergantino, all'epoca 76enne, si è presentato alle forze dell'ordine col suo avvocato raccontando di avere ucciso la moglie. Davanti agli inquirenti il pensionato ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha detto di non aver sparato in maniera intenzionale. Almeno il primo colpo, che sarebbe stato esploso "per sbaglio". Il secondo invece serviva, nella sua versione, a "non aver soffrire" la moglie. La pistola era regolarmente detenuta.

I giudici, accogliendo la richiesta della pm Alessia Natale, hanno condannato l'uomo all'ergastolo riconoscendolo colpevole di omicidio volontario aggravato.