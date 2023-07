Caterina Zanda trovata morta in casa, la sorella svenuta vicino a lei: è giallo

Quando il nipote di Caterina e Idina Zanda è andato a casa delle zie si è trovato davanti una scena raccapricciante: Caterina, 87 anni, morta ai piedi di una scala e la sorella Idina, 80 anni, svenuta sul pavimento. La macabra scoperta è avvenuta ieri ad Arbus, nella provincia del Sud Sardegna, e si indaga per capire cosa sia accaduto alle due sorelle.

L'allarme è scattato lunedì sera. Una vicina di casa, non vedendo le due donne da giorni, ha chiamato il nipote che è entrato in casa trovando una zia morta e l'altra priva di sensi. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri. Idina è soccorsa e trasportata in ospedale a San Gavino Monreale.: a quanto pare non riusciva a parlare e non ricordava nulla. Per Caterina era troppo tardi.

Sono stati disposti accertamenti medico-legali e un nuovo sopralluogo all'interno della casa. I carabinieri della Compagnia di Villacidro stanno ricostruendo le ultime ore di vita delle donne. Da quanto si apprende le due anziane avevano tanti problemi di salute, ma rifiutavano cure dirette e vivevano da tempo da sole.

