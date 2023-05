Catturato il detenuto evaso dal Tribunale di Trapani

È durata poco meno di 2 giorni la fuga di Francesco Adragna, il detenuto evaso venerdì mattina dal tribunale di Trapani mentre era in attesa di un'udienza in cui era imputato di furto. Il 37enne, scappato dalle scale di emergenza, è stato catturato alle 2.50 di stanotte. Il fuggitivo è stato rintracciato dalla polizia penitenziaria e dai carabinieri nelle campagne di Trapani, tra Xitta e Paceco, mentre s'incontrava con la compagna. Francesco Adragna, originario di Erice, con precedenti per rapina ed evasione dagli arresti domiciliari, si trovava nel carcere di Agrigento prima della fuga.

Sindacati: "Bene, ma i problemi restano"

Commenti positivi sulla cattura del detenuto giungono dai sindacati di polizia penitenziaria, che rimarcano però i problemi di organico. "Ci sono enormi disfunzionalità di sistema, con carenze di ogni genere e disposizioni inattuabili che se si provasse ad applicare paralizzerebbero ogni attività – ha dichiarato Gennaro De Fazio, segretario della Uilpa polizia penitenziaria -. Va ridotto il vuoto organico che solo per la polizia penitenziaria ammonta a 18mila unità, necessitano equipaggiamenti aggiornati ai tempi e adeguati agli attuali livelli criminali, servono moderni protocolli operativi e non si può continuare a rinunciare alla formazione e all'aggiornamento professionale".

Concorda Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, ricordando che gli agenti sono "sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spessissimo inidonei a circolare per le strade del Paese, fermi nelle officine perché non ci sono soldi per ripararli o con centinaia di migliaia di chilometri già percorsi".

