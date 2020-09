L'orso M49 è stato catturato

Catturato l'orso M49, protagonista di due fughe in un anno dal recinto del Centro faunistico del Casteller, l'ultima a fine luglio. Lo rende noto il Corpo forestale del Trentino precisando che l'operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l'animale si trovava nell'ultimo periodo, mediante una trappola a tubo già utilizzata in passato per lo stesso esemplare.

Papillon, come è stato soprannominato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa dopo l'ennesima fuga dal centro di "prigionia" a Sud di Trento, nel luglio 2019 fuggì scavalcando il recinto mentre quest'anno ha divelto la rete pur di riacquistare la libertà.

Giudicato "problematico" per i numerosi episodi di predazioni sul bestiame ed incursioni in baite e malghe, l’orso M49 è stato protagonista di 44 attacchi e ha sbranato 13 mucche, 7 cavalli, 17 pecore e capre e 3 galline. "L'orso M49 - sottolinea la Coldiretti - è stato protagonista da solo del 30% dei danni provocati dagli orsi presenti in Trentino"

Era stato catturato in Val Rendena il 15 luglio 2019 poi dopo essere fuggito per 8 mesi vagò indisturbato in una zona compresa tra il passo Lavazè, che segna il confine con l'Alto Adige, e l'Altopiano di Folgaria, ai confini con la provincia di Vicenza, riuscendo infine a scavalcare nuovamente Adige ed A22 per tornare nelle sue zone d'origine. Qui fu nuovamente catturato nell'aprile 2020, rinchiuso in un recinto e sottoposto a castrazione chimica ed a somministrazione di tranquillanti.

Al tempo stesso numerosi esponenti ambientalisti hanno più volte chiesto la clemenza per il plantigrado con campagne stampa per far pressioni contro il suo abbattimento. Tra i tanti anche il ministro dell'ambiente Sergio Costa aveva chiesto clemenza per "Papillon".