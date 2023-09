Guasto o "bird strike": Frecce Tricolori, le possibili cause della tragedia

Lo schianto dell'aereo delle Frecce Tricolore, le fiamme che investono un'automobile, provocando la morte di una bambina di soli cinque anni, Laura Origliasso. La tragedia avvenuta poco dopo le 17 di ieri, sabato 16 settembre a San Francesco al Campo, nell'area dell'aeroporto di Torino Caselle, potrebbe essere stata provocata da un guasto al motore del velivolo. Il pilota aveva infatti comunicato al suo capo squadra di doversi staccare dalla formazione a causa di un problema al motore. Avendo poi perso il controllo dell'aereo, ha quindi azionato il dispositivo di eiezione dalla cabina. Un'altra ipotesi al vaglio è quella della collisione con uno stormo di uccelli, che potrebbe aver causato un problema al motore. Un fenomeno che in gergo viene definito "bird strike": un urto con uno stormo di uccelli che, in alcuni casi, può danneggiare il velivolo o provocare guasti.

Si schianta aereo delle Frecce Tricolori: morta bimba di 5 anni

Pony 4, l'aereo delle Frecce Tricolori schiantatosi ieri nel Torinese, stava sfrecciando con quattro compagni in una formazione a triangolo di cui occupava l'ultimo posto della "coda" di sinistra. L'apparecchio ha proceduto inizialmente in linea retta, poi all'improvviso ha iniziato a perdere quota. Il pilota, il maggiore Oscar Del Dò, si è lanciato prima dell'impatto e successivamente è stato portato in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Il velivolo si è invece schiantato al suolo e ha preso fuoco. In quel momento sulla strada che costeggia il perimetro dell'aeroporto stava passando un'automobile con a bordo la bambina di 5 anni rimasta uccisa, i genitori e il fratello della piccola. Non è ancora chiaro se ci sia stato un contatto con l'aereo, ma la vettura è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e incendiata.

Il bambino di 12 anni rimasto ferito nell'incidente ha riportato ustioni di secondo grado su circa il 15% superficie corporea. In ospedale è arrivato cosciente poi è stato sedato. L'esito della Tac è negativa per lesioni importanti. È ricoverato in Rianimazione in osservazione. Prognosi, per ora, riservata. Il padre, 49 anni, ha ustioni sul 4% del corpo. Le ustioni sono concentrate sul palmo della mano sinistra. Per lui una ventina di giorni di prognosi. La madre 41enne ha ustioni sul 12-13% della superficie corporea, in particolare sul braccio destro. Per lei la prognosi potrebbe essere tra i 20 ai 40 giorni, ancora da definire.

Chiuso l'aeroporto di Torino

L'aeroporto di Torino rimarrà chiuso fino alle 24 di domenica 17 settembre 2023 a causa dell’incidente aereo accaduto nel pomeriggio di sabato 16 settembre. Sono stati cancellati, quindi, tutti i voli programmati per la giornata di domenica 17 settembre da e per Torino. "Le compagnie aeree stanno provvedendo ad avvisare i passeggeri. Per informazioni sulle eventuali riprotezioni, si prega di rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggi", fanno sapere da Torino Airport.

Sull'incidente è in corso un'indagine, come confermato da Gabriella Viglione, a capo della Procura di Ivrea: "Sono in corso gli accertamenti che, come capirete, sono complessi, lunghi. In questo momento non si può dire molto, stiamo facendo ancora tutti i rilievi. Le forze dell'ordine sono tutte intervenute. Bisogna ancora raccogliere vari pezzi dell'aereo e i reperti dell'auto. Al momento non si può dire molto altro, è tutto in corso di accertamento".

