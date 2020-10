Orrore in ospedale, per una battuta non gradita cava gli occhi a un uomo

Un terribile episodio di violenza è avvenuto nella giornata di ieri nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Un ex infermiere ha cavato gli occhi ad un uomo di 41 anni: alla base del gesto ci sarebbe stata una battuta non gradita.

L'autore del folle gesto è un 44enne che in passato ha svolto la professione di infermiere in alcuni ospedali del Nord. La vittima è un 41enne: entrambi si trovavano nella sala d'attesa per essere sottoposti ad una vista specialistica, prima che accadesse il peggio.

Orrore in ospedale a Pozzuoli (Napoli): cava gli occhi a un uomo per una battuta

L'aggressore gli ha prima chiesto una sigaretta, poi l'accendino. Alle rimostranze della vittima ("Vuoi anche un polmone?"), il 44enne gli ha messo le dita negli occhi, danneggiandoli in maniera grave entrambi. Secondo le ultime notizie l'uomo avrebbe perso un occhio, mentre l'altro è ancora a rischio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allertati dai sanitari, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno bloccato ed arrestato l'ex infermiere, ora in carcere per lesioni aggravate. La vittima è ricoverata in prognosi riservata: i mediti stanno provando a salvargli l'occhio sinistro, mentre per il destro non c'è stato nulla da fare.