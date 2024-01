Cavo d'acciaio in mezzo alla strada: identificato il terzo giovane, è in ospedale

È stato identificato il terzo giovane che alle 2 di notte dello scorso 4 gennaio, insieme ad altri due complici, ha teso un cavo di acciaio ad altezza d'uomo in mezzo alla strada in viale Toscana, a Milano. Un gesto sconsiderato che ha messo seriamente in pericolo l'incolumità di automobilisti e motociclisti. Come riporta MilanoToday, il terzo ragazzo della "banda del cavo", un 17enne italiano, sarebbe crollato domenica sera. Avrebbe ammesso le sue responsabilità ai genitori, che hanno poi allertato i carabinieri.

Al momento il giovane è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, pare per dei problemi psichiatrici. Nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti.

Gli altri due presunti responsabili si trovano invece in carcere. Il primo a finire in manette, in flagranza, fermato dai militari del Radiomobile, era stato il 24enne Alex Baiocco, per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di blocco stradale, nonostante l'iniziale ipotesi di reato di strage. Domenica è stato invece fermato, con la stessa accusa, il 18enne Michele Di Rosa, che si è presentato con il suo avvocato in questura a Monza ammettendo le sue colpe.