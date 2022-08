Cerca di recuperare il cellulare della ragazza ma precipita in un dirupo: muore 30enne

Stavano affrontando un’escursione sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, quando è caduto il cellulare a una donna e il suo fidanzato, per andarlo a recuperare, è caduto in un dirupo. L'escursionista di 30 anni, Andrea Mazzetto, residente in provincia di Rovigo, è morto nel primo pomeriggio di oggi 20 agosto precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava cercando di recupare il telefonino della ragazza, quando si è sporto nel precipizio perdendo l'equilibrio e finendo in un burrone. Nello scattare le immagini gli è scivolato il telefonino e nel tentativo di riprenderlo il giovane è caduto nel vuoto.

Scattato l'allarme attorno alle 13.30 di oggi 20 agosto sul posto è arrivato l'elisoccorso di Treviso emergenza, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso nel canale sottostante la parete. A dare l'allarme, sotto choc, è stata la fidanzata che ha allertato le forze dell'ordine. Le ricerche, che hanno coinvolto vigili del fuoco, Soccorso alpino e Suem 118, hanno poi consentito di recuperare la salma. La ragazza, anche lei 30enne, è stata accompagnata subito a valle da due volontari di Asiago e affidata all'ambulanza. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incidente. Sul luogo della tragedia è atteso ora il medico legale per l'accertamento della morte, che è avvenuta sul colpo.

L'ultima foto insieme

"La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me, orsetto mio". Lo scrive, in una 'story' sul proprio profilo Instagram, Sara Bragante, la fidanzata di Andrea Mazzetto. Entrambi i giovani avevano iniziato a postare sui propri profili del social le fotografie dell'ascesa. L'"ultima foto" li ritrae in un selfie proprio sull'Altar Knotto.