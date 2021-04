La cena di compleanno al ristorante in zona bianca: 43 contagiati e un morto

Lo scorso 20 marzo, ultimo giorno di zona bianca in Sardegna, un imprenditore di Pula (Cagliari) ha festeggiato il suo 81esimo compleanno con una quindicina di parenti e amici al ristorante. Una cena che probabilmente gli è stata fatale. È in quella occasione, infatti, che sarebbe stato contagiato dal covid per poi morire il 6 aprile all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era ricoverato da una settimana.

Secondo gli accertamenti si sarebbe sviluppato un focolaio. Oltre alla comitiva riunita per i festeggiamenti, erano infatti presenti anche altri clienti. Secondo quanto riporta L'Unione Sarda, accertati tutti i casi e ricostruiti i tracciamenti a pochi giorni dal compleanno, l'Ats ha stabilito che le persone contagiate sono state in tutto 43.

Pochi giorni dopo la cena, l'uomo, che aveva ricevuto la prima dose del vaccino pochi giorni prima di quella serata, ha cominciato ad avvertire i primi sintomi, tosse e febbre. Poi il ricovero e, purtoppo, la morte. Difficile stabilire chi abbia portato il virus al ristorante. Alcuni dei contagiati sono anche finiti in ospedale. La cena si è svolta a Capoterra (in provincia di Cagliari), uno dei comuni più colpiti della costa sud-occidentale dell'isola, ora in lockdown fino al 20 aprile.

Cos'è successo in Sardegna, da zona bianca a rossa in pochi giorni

Da lunedì 12 aprile la Sardegna cambia colore, dopo essere stata la prima regione a tornare vicina alla normalità. Era lunedì 1 marzo quando aveva conquistato la zona bianca, un "miraggio" introdotto nel sistema delle fasce colorate in uno degli ultimi decreti del governo guidato da Giuseppe Conte. I cittadini per qualche giorno hanno potuto cenare al ristorante fino alle 23, prendere una bibita al bar fino alle 21 e fare una passeggiata in centro fino alle 23.30. In una ventina di giorni la Sardegna è passata in arancione per finire, dopo più o meno gli stessi giorni, in zona rossa per arginare il coronavirus.