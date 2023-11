Cena fascista al ristorante con divise, saluti romani e poster di Mussolini: c'è il video, esplode la polemica

Cena con menù a base di saluti romani e nostalgia per il fascismo. Succede in Lombardia. In occasione dell'anniversario della marcia su Roma, il 28 ottobre scorso, a Salò (Brescia) è stata celebrata una vera e propria "cena fascista". Salò fu capitale della Repubblica sociale italiana.

Nelle immagini, rilanciate oggi da BresciaToday, alla cui redazione sono giunte varie segnalazioni in merito, c'è un po' di tutto: uomini in divisa d'antan, saluti romani a raffica, sullo sfondo del ristorante una gigantografia di Benito Mussolini, dal palco (e tutti in coro) s'intona "Faccetta nera". Solito squallido repertorio seppellito dalla storia e da quasi ottant'anni di Repubblica Italiana, ma che continua a far presa in qualche sacca residuale della popolazione, allergica alla democrazia e al buonsenso.

Sull'accaduto sarebbe già stata aperta un'inchiesta da parte della locale procura.

L'apologia di fascismo è un reato penale, ma il tema è dibattuto: come da art.4 della L.645/1952, rischia fino a 2 anni di reclusione "chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le finalità antidemocratiche proprio del partito fascista". Nell'art.5 si parla di "manifestazioni fasciste": rischia l'arresto fino a 3 mesi "chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista". In entrambi i casi sono previste anche sanzioni pecuniarie e l'interdizione ai pubblici uffici.

Tuttavia, fare il saluto romano non è reato se l'intento è commemorativo e non violento, rappresentando in quel caso una libera "manifestazione del pensiero" e non un attentato alla tenuta dell'ordine democratico. A stabilirlo è stata la Cassazione, che aveva definitivamente assolto due manifestanti che durante una commemorazione organizzata a Milano nel 2014 da esponenti di Fratelli d'Italia avevano alzato il braccio destro per rispondere alla "chiamata del presente".

