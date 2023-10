Malori in serie dopo la cena, 62 persone si sentono male: tutte ricoverate in ospedale

La chiamata ai soccorritori è arrivata qualche ora dopo la cena, intorno alle 23.30, in seguito a numerosi malori. Intossicazione alimentare, 62 persone finite in ospedale: è successo lunedì sera all'ex hotel La Rocca di Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo), da tempo riconvertito come centro di accoglienza temporaneo per richiedenti asilo. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte: tutti evacuati i 130 migranti presenti, per circa la metà di loro - come detto, 62 persone - si è reso necessario il ricovero in ospedale. Come riferito da Areu (agenzia regionale emergenza urgenza), sono stati tutti ricoverati in codice giallo o verde e nessun paziente risulta critico (in gran parte dimessi già in giornata).

Malori dopo la cena, 62 persone in ospedale: cosa è successo

Ci sono volute comunque alcune ore per risolvere la situazione, fino alle 4 di mattina. I pazienti sono stati valutati sul posto dal personale sanitario di Areu, intervenuto con tre mezzi di soccorso avanzato e successivamente ospedalizzati, con cinque ambulanze, più altri sei veicoli (auto o furgoni) messi a disposizione delle organizzazioni di volontariato locali a integrazione dei mezzi di soccorso. Nel dettaglio, otto sono stati ricoverati all'ospedale di Romano di Lombardia, sette a Zingonia e altrettanti a Seriate, sei a Chiari, cinque a Treviglio, quattro a Cremona, Ponte San Pietro, Lodi, Melzo e San Giovanni Bianco, tre all'Humanitas Gavazzeni e a Vimercate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Calcio e Romano e i vigili del fuoco, compresi gli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico): tutti al lavoro, insieme a tecnici e operai comunali, oltre ai professionisti di Ats, per cercare di ricostruire quella che potrebbe essere l'origine della vasta intossicazione alimentare. Tutti i migranti sono stati in prima battuta evacuati, e poi dopo qualche ora riaccompagnati nella struttura gestita da una cooperativa. I pasti nel centro sono serviti da una ditta esterna: è in corso l'analisi dei campioni prelevati per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto. Le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso.

