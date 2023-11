Muore dopo la cena in pizzeria: si indaga su un pesticida

Non ci sono ancora certezze sulle cause della morte di Gerardina Corsano, la 46enne di Ariano Irpino. Spunta però una nuova ipotesi, ancora tutta da verificare. La donna aveva partecipato a una cena con il marito in un ristorante locale, lo scorso sabato 4 novembre, e aveva dichiarato di aver consumato dell'olio piccante su una pizza. Entrambi i coniugi si erano sentiti male subito dopo e questo indizio aveva portato gli inquirenti a sospettare di un'intossicazione alimentare, probabilmente da botulino. Una pista che è stata esclusa dagli ultimi accertamenti che hanno escluso la presenza del batterio negli alimenti e nei condimenti utilizzati dai ristoratori.

La pizzeria è stata quindi dissequestrata, mentre si fa largo una nuova pista: quella di un probabile avvelenamento da pesticida. I due coniugi potrebbero essere venuti a contatto con sostanze chimiche utilizzati nell'azienda dove lavora il marito della vittima, un uomo di 52 anni. L'ipotesi dovrà ora essere confermata (o smentita) dai risultati dell'autopsia effettuati sul corpo della donna.

Massimo riserbo intanto, da parte dei parenti dei due coniugi sulle indagini. "Gli inquirenti - sostengono in una nota gli avvocati della famiglia Corsano - stanno lavorando celermente per fare chiarezza e individuare le cause dell'accaduto. I familiari, increduli per il decesso di Gerardina, vivono in modo composto e riservato il proprio dolore". Toccherà aspettare i prossimi giorni per una morte che, ancora oggi, appare completamente assurda.

