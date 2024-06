La cena al ristorante, poi vomito e dissenteria: ambulanze sul posto

I primi malesseri si sono registrati poche ore dopo il pasto. È stata una cena decisamente indigesta per alcuni ospiti di un albergo di Iseo, comune in provincia di Brescia e importante centro turistico sulla sponda sud-orientale del lago omonimo. Alcuni turisti si sono sentiti male e sono finiti al pronto soccorso, per una presunta intossicazione alimentare. L'allarme è scattato qualche ora dopo aver consumato la cena, nel cuore della notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze.

Secondo i primi riscontri, sei turisti hanno accusato vomito e dissenteria. Per quattro di loro si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Iseo, mentre gli altri due sono stati visitati dai sanitari sul posto. Stando ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, tutti loro avrebbero cenato al ristorante della struttura ricettiva dove sono alloggiati. Le autorità sanitarie sono già state informate di quanto accaduto: stanno indagando sulla sospetta intossicazione alimentare, facendo tutte le analisi del caso per capire quale alimento abbia dato origine ai disturbi gastrointestinali.

Il caso è quindi nelle mani dell'Agenzia di tutela della salute della regione Lombardia (Ats): gli esperti dovranno individuare l'ingrediente incriminato, facendolo eventualmente ritirare dal mercato. Andrà fatta chiarezza.

Solo pochi giorni fa un episodio simile si è verificato ad Erbusco, comune di circa 8mila abitanti situato in Franciacorta, sempre in provincia di Brescia: alcune persone si sono sentite male dopo una cena in una cantina e per tre di loro è stata accertata un'intossicazione da salmonellosi, dovuta (a quanto pare) al consumo di uova messe a guarnizione di una tartare di carne.