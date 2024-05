Follia al ristorante: cenano e scappano senza pagare, lanciando bottiglie e posacenere

Scene di (stra)ordinaria follia in un ristorante del Porto Vecchio di Desenzano del Garda, rinomata località turistica in provincia di Brescia. Un cameriere è stato colpito alla testa con un posacenere, il titolare è stato bersagliato dal lancio di bottiglie. Tutto per non pagare il conto del locale e riuscire a dileguarsi. I protagonisti della serata scriteriata sono stati cinque uomini stranieri: domenica sera, 12 maggio, dopo aver cenato si sono alzati e hanno cercato di infilare l'uscita senza però prima aprire il portafoglio. La velocità con cui il gruppetto di clienti del ristorante ha lasciato il tavolo ha insospettito un cameriere, che ha provato a fermarli, facendo loro pagare il conto. Non è finita bene.

Cenano e scappano senza pagare, follia al ristorante a Desenzano

Le pretese più che legittime del cameriere hanno scatenato la reazione violenta di uno dei cinque clienti: l'uomo avrebbe afferrato un posacenere per poi scagliarlo in testa al lavoratore, un ragazzo di 23 anni. Infine la precipitosa fuga. A quel punto sarebbe intervenuto il titolare del ristorante: ha inseguito i cinque per le stradine del centro di Desenzano e loro, per evitare di essere fermati, non avrebbero esitato a prelevare alcune bottiglie vuote, trovate sui tavolini degli altri locali, per lanciarle addosso al ristoratore.

L'hanno fatta franca, nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri: nel frattempo dal ristorante era infatti scattata la richiesta d'aiuto al numero unico per le emergenze. Oltre ai militari, che hanno avviato le indagini per risalire ai cinque clienti, sul posto è intervenuta un'ambulanza. Il 23enne ferito con il posacenere è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano per gli accertamenti necessari. Per lui, fortunatamente, nulla di grave.