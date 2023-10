Certificati facili e palestre (con piscina) abusive in casa: raffica di denunce e centri chiusi

Certificati "facili" rilasciati da medici non autorizzati o considerati validi anche se scaduti, ma anche attrezzature non idonee, in alcuni casi carenze igieniche. È lunga la lista di irregolarità scovate dai carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazioni) dell'Italia centrale che hanno effettuato controlli in centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori di Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana. Le ispezioni hanno interessato complessivamente 413 centri sportivi e in 118 sono state accertate violazioni (il 28%).

Per sette centri è stato disposto il provvedimento di immediata sospensione delle attività a causa delle gravi irregolarità riscontrate: assenza del defibrillatore salvavita obbligatorio nello svolgimento di attività sportiva; avere attivato all'interno di palestre ambulatori in assenza delle previste autorizzazioni; avere rilasciato certificazione medica per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica, da parte di medici prescrittori non autorizzati.

In altri 7 casi i militari hanno avanzato analoga richiesta di sospensione, tuttora in corso di valutazione. Complessivamente 81 le persone segnalate alle autorità amministrative, 9 quelle deferite in stato di libertà alle competenti autorità giudiziarie.le violazioni contestate, tra penali e amministrative, ammontano a

176.000 euro.

A Parma per esempio, è emerso che un istruttore di nuoto e personal trainer 31enne aveva avviato in casa propria un'attività con palestra e piscina, senza però autorizzazioni

