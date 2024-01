Violenze al centro per i rimpatri: "Migranti trattati come scimmie"

Un'inchiesta coordinata dalla procura di Potenza sul centro di permanenza per rimpatri (Cpr) di Palazzo San Gervasio ha portato alla luce scioccanti storie di violenza, di maltrattamenti ai danni di migranti. Un ispettore di polizia è finito agli arresti domiciliari mentre tre interdittive sono state emesse nei confronti dei gestori del centro e di un medico. In totale gli indagati sono una trentina, tra i quali diversi medici che hanno prescritto il Rivotril, un farmaco antiepilettico che ha un effetto sedativo, a persone che non avevano bisogno.

Cosa succedeva nel Cpr di Potenza

Trentacinque i casi di maltrattamenti accertati: le accuse vanno dalla violenza privata pluriaggravata, falso ideologico, calunnia e truffa aggravata ai danni dello Stato. "Chi dava problemi nel Cpr veniva trattato come una scimmia", ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, sottolineando che "sulla gestione dei Cpr è in gioco la credibilità dello Stato". In particolare, gli investigatori hanno accertato la "somministrazione massiva di un farmaco, il Rivotril, comunemente conosciuto come la droga dei poveri senza che ce ne fosse bisogno". Questo "significa calpestare la dignità umana che lo Stato deve preservare. Questi centri - ha aggiunto - dovrebbero garantire un'assistenza sanitaria, psicologica a persone che sono ristrette nel bene più prezioso che è quello della libertà personale".

In un altro filone dell’inchiesta gli investigatori hanno riscontrato anche "un vero e proprio monopolio dell'assistenza legale" all'interno del Cpr, con parcelle "in un caso anche di 700 mila euro" liquidate dallo Stato a un solo studio legale.