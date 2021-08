Lei cerca un lavoro, lui la attira in un luogo isolato e la stupra

Presentati da amici in comune, si erano conosciuti a una cena. Lei stava cercando un lavoro in una vigna in attesa della vendemmia. Dopo aver cenato insieme, i due erano andati a fare una passeggiata e lui aveva abusato di lei in una zona isolata. Per questo un cittadino albanese di 28 anni, da diversi anni residente nell'Astigiano, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Asti per lo stupro di una ragazza di 24 anni avvenuto a fine luglio 2021 nell'area del lungo Tanaro.

Le dichiarazioni rese dalla vittima, che ha trovato il coraggio di denunciare, hanno consentito l'apertura delle indagini e hanno trovato riscontro in ulteriori testimonianze raccolte subito dopo i fatti dai militari dell'Arma.

Il giovane è stato così arrestato e portato nel carcere di Torino. La donna è stata affidata a un centro antiviolenza.