"Cesareo deciso troppo tardi": ostetriche e ginecologhe a processo per la bimba nata con disabilità

Sono finite sul banco degli imputati del tribunale di Torino due ostetriche e due ginecologhe dell'ospedale Sant'Anna, dove nel 2019 è nata una bimba che da ormai 5 anni convive con una disabilità. Alla cui origine, secondo l'accusa, potrebbero esserci una serie di negligenze e omissioni proprio da parte delle imputate. A monte ci sarebbe innanzitutto la "sottovalutazione dei rischi" di un parto naturale per la madre, poi la decisione di ricorrere al cesareo arrivata troppo tardi.

Il mancato monitoraggio dell'attività cardiaca e il cesareo deciso troppo tardi: la presunta catena di errori

La madre della bimba, all'epoca 30enne, era arrivata in ospedale intorno alle 22. Il travaglio appare difficoltoso e la neonata viene al mondo alle 6 del mattino con i segni di un parto sofferente: il quadro clinico mostra poi danni cardiaci, renali e una disabilità grave con deficit psichici, neurologici, motori e sensoriali.

Da quanto emerso in anni di indagini nel fascicolo coordinato dal pubblico ministero Giovanni Caspani, l'équipe di ginecologhe e ostetriche non avrebbe monitorato "l'attività cardiaca fetale in tutte le fasi del travaglio", con una conseguente mancata "individuazione di anomalie". Dopo l'iniziale proposta per un parto naturale, inoltre, il taglio cesareo sarebbe stato rimandato troppo, omettendo fra l'altro il "partogramma" e il "monitoraggio clinico". In conseguenza di questa catena di presunti errori, la piccola avrebbe patito un'"ipossia", ovvero una carenza di ossigeno, di circa 2 ore. Causa, quest'ultima, dei danni neurologici riportati.