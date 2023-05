Intrappolate nella piena madre e figlia vengono salvate a nuoto

È uno dei video più drammatici dell'alluvione che si sta abbattendo sull'Emilia Romagna. A Cesena, in particolare, l'acqua alta ha portato molte persone a rifugiarsi sui tetti e molte si sono messe in salvo nuotando su strade che si sono trasformati in veri e propri torrenti. Scene drammatiche come quelle di una donna rimasta bloccata con la bambina al pianterreno di una casa. Le due sono state poi salvate, con grande coraggio, da un gruppo di cittadini. Interventi che, nel corso della giornata, non sono stati inusuali. Qui potete leggere tutti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione