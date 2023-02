Donna strangolata in casa: il figlio trovato coi polsi tagliati

Un omicidio scuote il piccolo centro abruzzese ai piedi del massiccio della Maiella. Una donna di 88 anni, disabile, è stata uccisa in casa. È successo in pieno centro a Casoli, in provincia di Chieti. Il nome delle vittima è Cesina Bambina Damiani. È stata trovata nel suo letto con segni di strangolamento.

Omicidio a Casoli: uccisa anziana disabile, sospetti sul figlio

Indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano, che sospettano del figlio 64enne della signora. Al momento l'unico sospettato è lui. L'uomo in passato aveva avuto un impiego a tempo determinato in Comune grazie a una borsa lavoro. A distanza di poco tempo dal delitto, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri a bordo strada, con i polsi tagliati, molto probabilmente in seguito a un tentativo di suicidio.

Dopo le prime cure del caso al pronto soccorso più vicino, il 64enne è stato trasferito nel reparto di Psichiatria. Al momento non si conoscono i motivi dell'omicidio. A trovare il cadavere della donna è stata la badante, con a fianco un biglietto di scuse, non firmato, che potrebbe essere stato scritto dal figlio. La procura di Lanciano aprirà un fascicolo per omicidio volontario aggravato. Le indagini sono in una fase iniziale.