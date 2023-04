Litiga coi genitori e non va a scuola: ragazzina di 15 anni scomparsa da 8 giorni

Sono passati otto giorni dalla scomparsa di Chaimaa, la ragazzina di 15 anni di Orzinuovi (Brescia) di cui non si hanno notizie da martedì 4 aprile. Quella mattina, la giovane di origine marocchina sarebbe uscita di casa per andare a scuola, ma in classe non è mai arrivata: secondo i carabinieri avrebbe fatto volontariamente perdere le sue tracce a seguito di una lite in famiglia, al termine della quale i genitori le avrebbero sequestrato lo smartphone per via dei brutti voti ricevuti a scuola. La ragazza frequenta l'istituto Cossali a Orzinuovi: nessuna notizia nemmeno dai compagni di classe.

Chaimaa, le ultime notizie sulla ragazza scomparsa da Orzinuovi

Sembra che la 15enne abbia visualizzato un messaggio privato su Instagram: ma nessuna risposta, così come non sono arrivate risposte agli altri messaggi inviati sui social dai suoi amici. Potrebbe essersi connessa da qualche internet point, ma rimane il quesito più importante: dov'è finita Chaimaa Sarebbe stata avvistata l'ultima volta alla fermata degli autobus. C'è una pista che non esclude possa essere andata a Bologna a trovare alcuni amici, ma è tutta da confermare. Di certo c'è che, se qualcuno la sta coprendo, vista la giovane età rischia di commettere un reato penale.

Lo scorso 4 aprile, Chaimaa è uscita di casa senza soldi e senza documenti. È alta circa 1 metro e 60, ha occhi e capelli neri. Il giorno della scomparsa indossava un giubbino nero e una tuta di colore nero con strisce bianche, di marca Lacoste. A otto giorni dalla scomparsa "la famiglia è molto preoccupata", fanno sapere da "Chi l'ha visto?".