È stata ritrovata la ragazzina scomparsa

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Chaimaa. La 15enne di Orzinuovi (Brescia) è stata ritrovata sana e salva mercoledì pomeriggio (12 aprile) a Bologna, dove nelle ultime ore si erano in effetti concentrate le ricerche. La ragazza è stata avvistata nel capoluogo felsineo da una pattuglia di carabinieri in servizio: alla precisa richiesta dei militari, la ragazza non ha potuto negare l'evidenza e ha ammesso di essere scappata di casa. I genitori di Chaimaa - che come detto vive a Orzinuovi: ha anche due fratelli più piccoli - avrebbero già raggiunto la ragazza a Bologna per riportarla in paese.

L'epilogo della vicenda ha confermato quanto riferito in questi giorni dagli stessi carabinieri impegnati nelle indagini: la ragazza si era allontanata volontariamente dalla sua famiglia, forse dopo che i genitori le avevano sequestrato lo smartphone per via dei brutti voti a scuola. Anche attraverso i social, i carabinieri sarebbero riusciti a ricostruire o almeno a ipotizzare i suoi spostamenti. La scomparsa di Chaimaa era diventata ormai un caso nazionale: se ne stava occupando anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". Tutto è bene quel che finisce bene, ma non è finita: le indagini proseguono per risalire a chi avrebbe aiutato o coperto una minore in fuga (commettendo un reato).

La ragazza è stata lontana da casa per ben otto giorni, dal 4 aprile scorso (il giorno della scomparsa): quella mattina si sarebbe dovuta presentare a scuola, all'istituto Cossali, ma in classe non ci è mai arrivata.