Bottiglie di champagne contaminate da Ecstasy: un morto e 11 ricoverati

Il ministero della Salute ha diffuso un allarme che coinvolge tutta Europa. Tramite il Sistema di allerta rapida europeo sono stati segnalati 11 casi di intossicazioni e un decesso avvenuti nei Paesi Bassi e in Germania, a seguito del consumo di una bottiglia di champagne da 3 litri del marchio "Moët & Chandon Imperial Ice".

Le bottiglie interessate sono identificate dal numero di lotto “LAJ7QAB6780004” e conterrebbero MDMA (3,4-methyl?enedioxy?methamphetamine nota con il nome di ecstasy).

Dalle informazioni al momento disponibili, sembrerebbe che queste bottiglie siano state manipolate, in quanto i tappi non corrispondono ai tappi iniziali e le bottiglie potrebbero anche essere state completamente svuotate di champagne e quindi riempite con puro MDMA liquido.

Per capire quando una bottiglia è alterata lo champagne:

non farebbe bollicine perchè non conteneva anidride carbonica;

avrebbe un colore bruno rossastro, che si scurisce nel tempo;

avrebbe un odore aromatico-fruttato.

In Italia non sono stati segnalati casi di intossicazione da ecstasy correlabili al consumo di questo prodotto ma è in corso un'indagine di polizia in Francia, Belgio, Germania e Olanda.

Tutto sarebbe partito la 13 febbraio in lounge bar di Weiden in Germania: cinque uomini e tre donne tra i 33 ed i 52 anni per festeggiare la fine dell’obbligo di chiusura dei locali alle 22 decidono di stappare una bottiglia da tre litri di Moet & Chandon Ice Imperial. Appena assaggiano le bollicine, si accorgono subito che lo champagne aveva un gusto orribile. Immediatamente dopo, iniziano a lamentare crampi molto violenti. Uno di loro, un uomo di 52 anni, ha la peggio e muore la notte stessa. Un'altra bottiglia uguale è stata trovata nei Paesi Bassi, dove 4 persone che ne avevano bevuto il contenuto hanno dovuto essere ricoverate in ospedale.