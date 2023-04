Il finto selfie per rubare a Charles Leclerc l'orologio da due milioni: arrestata banda

Quattro persone, tre uomini e una donna tutte originarie del centro storico di Napoli, sono state arrestate con l'accusa di essere gli autori della rapina milionaria al pilota della Ferrari Charles Leclerc avvenuta a Viareggio il 18 aprile dello scorso anno. Gli avrebbero sottratto un orologio da due milioni di euro.

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati da militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, li hanno arrestati oggi 4 aprile dopo quasi un anno di indagini.

Charles Leclerc è stato scippato in Darsena a Viareggio, la sera di Pasquetta 2022. Una persona gli si è avvicinata con la scusa di scattare un selfie, ma poi gli ha sfilato dal polso il suo preziosissimo cronografo Richard Mille Rm 67-02. Il pilota ha provato a inseguire con la sua auto il ladro, fuggito con un complice su uno scooter, ma poi ha desistito anche per la presenza di altri mezzi.

Secondo le indagini dei carabinieri di Viareggio - che hanno anche analizzato i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona - i quattro arrestati sono gli ideatori ed esecutori materiali della rapina. Gli autori materiali del colpo si sarebbero mossi con uno scooter di grossa cilindrata intestato a un prestanome mentre altri due complici, un 39enne e una 29enne, avrebbe viaggiato su un suv preso a noleggio a Napoli. In particolare, la coppia a bordo dell'auto, ipotizzano gli investigatori, avrebbe fornito supporto ai complici che viaggiavano sullo scooter occupandosi dapprima del pedinamento della vittima, da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi agevolandone la fuga impedendo, con varie manovre, che fossero inseguiti dal pilota. Il gruppo sarebbe poi ripartito alla volta di Napoli.

Nei confronti di due degli arrestati ci sono anche altre accuse. Sarebbero gli autori della tentata rapina di un orologio da 40mila euro avvenuta a Forte dei Marmi sempre il 18 aprile scorso, ai danni di un giovane residente a Lucca che fu pure picchiato (colpo fallito per la resistenza della vittima e l'intervento di alcuni passanti). Gli è contestata anche una rapina avvenuta al Forte dei Marmi ad agosto 2021 ai danni di un turista francese: la vittima è stata minacciata con una pistola con la quale furono anche sparati colpi a salve e le fu portato via un orologio da 80.000 euro. I militari hanno sequestrato a uno degli indagati due orologi di pregio, sulla cui provenienza saranno disposti accertamenti, e 23.000 euro in contanti.