Charlotte Angie, chi è l'uomo fermato: "L'ho congelata e poi gettata in un dirupo"

Svolta nelle indagini sulla donna uccisa, fatta a pezzi e ritrovata nel pomeriggio di domenica 20 marzo in fondo a un dirupo nelle montagne di Borno, comune dell'alta Val Camonica, in provincia di Brescia. All'alba di questa mattina i carabinieri hanno fermato il presunto omicida: è un uomo 43 anni, amico e vicino di casa della vittima. È stato lui stesso a presentarsi ieri in caserma per fornire ai carabinieri informazioni utili sulla donna scomparsa. Il suo racconto, piuttosto contraddittorio, non ha convinto gli investigatori che lo hanno messo alle strette, sottoponendolo a un serrato interrogatorio in presenza del suo difensore: quanto è bastato per fargli confessare l'omicidio avvenuto nel gennaio scorso.

Charlotte Angie: fermato il presunto killer

Il 43enne ha anche raccontato di aver nascosto il cadavere della donna in un congelatore in casa della stessa vittima e poi di averlo fatto a pezzi e gettato nel dirupo di montagna. Una confessione che ha portato il pm di Brescia Lorena Ghibaudo a disporre il fermo dell'uomo accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. La vittima, identificata grazie a una serie di tatuaggi sul suo corpo, è una donna molto conosciuta negli ambienti del cinema porno: Charlotte Angie, all'anagrafe Carol Maltesi.

Le indagini sull'omicidio di Charlotte Angie

È stata riconosciuta dai tatuaggi, uguali a quelli trovati su quel corpo martoriato e abbandonato, presumibilmente dopo la segnalazione di un suo fan. È arrivata la svolta nel caso del cadavere di donna fatto a pezzi e ritrovato la scorsa settimana in una scarpata a Paline di Borno, nel Bresciano proprio al confine con la provincia di Bergamo, in alcuni sacchi neri della spazzatura abbandonati sul ciglio della strada. Tutto porta a una nota pornodiva, scomparsa da settimane: il suo nome d'arte è Charlotte Angie. Secondo quanto filtrato finora, il killer che l'ha ammazzata avrebbe tentato di rendere irriconoscibile il cadavere col fuoco. Alcuni dei numerosi disegni presenti sulla pelle di Charlotte hanno però resistito al calore e permesso ai carabinieri di trovare il nome della donna, otto giorni dopo la scoperta del corpo.

Il corpo era stato ritrovato da un cittadino della zona: l'uomo stava passeggiando e aveva notato quattro bustoni neri, di quelli utilizzati per la spazzatura, e insospettito ne aveva aperto uno, rintracciando pezzi di cadavere umano e in particolare, tra i resti pochi identificabili, una mano di donna. Per dare un'identità alla vittima gli investigatori sono partiti da alcuni tatuaggi ancora visibili sul corpo della donna descrivendoli nel dettaglio in un comunicato stampa che, una volta divulgato, ha permesso ad alcune persone - anche residenti in regioni diverse dalla Lombardia - di attribuire quei tatuaggi a un'attrice hard. Poi l'identificazione della vittima e, nelle scorse ore, il fermo del presunto assassino.

A riferire come si è arrivati a fermare l'uomo è una nota firmata dal procuratore della Repubblica di Brescia, Francesco Prete. Gli investigatori, una volta trovata l'identità della donna, grazie alle immagini delle telecamere, hanno scoperto che proprio l'auto usata normalmente dalla 26enne era transitata domenica 20 marzo scorso (giorno del ritrovamento del cadavere) nel territorio di Borno. Alla guida della vettura c'era un uomo, amico e vicino di casa della vittima: il 43enne. Anche lui, tra l'altro, spiegano i militari, era abituato a usare quell'auto, tanto che in precedenti circostanze era stato controllato alla sua guida. Lo stesso 43enne, forse dopo aver scoperto che c'era una svolta nelle indagini, ovvero il riconoscimento del cadavere, si è presentato ai carabinieri per fornire informazioni circa la 26enne scomparsa. Le circostanze e le sue parole sono subito apparse sospette, oltre che in contraddizione con alcune evidenze investigative fino a quel momento acquisite dai detective.

Il magistrato e i carabinieri lo hanno subito sottoposto a una serie di contestazioni, anche in sede di formale interrogatorio, svoltosi nel corso della notte alla presenza del difensore. Alla fine, il 43enne è crollato. Ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere avvenuto a gennaio 2022. Una volta uccisa Charlotte Angie, l'uomo avrebbe riposto il corpo in un congelatore nella casa della stessa vittima e poi, una volta fatto a pezzi, lo avrebbe gettato nel dirupo di montagna.

Chi era Charlotte Angie

Chi era Charlotte Angie? Ventisei anni, la pornodiva era per metà italiana e per metà olandese. Viveva in Italia ma da quando si era affacciata nel mondo della pornografia aveva iniziato a girare anche all'estero. Come ebbe modo di confermare in diverse interviste, tutto era iniziato in modo casalingo durante la pandemia del Covid-19: caricava i suoi video su Onlyfans. Poi è arrivata la notorietà, e quindi il mondo professionistico: film ma anche altre piattaforme online dedicate al mondo del sesso. Una scelta che non ha condiviso subito con la famiglia e che le è costata anche qualche amicizia, ma della quale andava fiera.

Prima di guadagnare con i contenuti hard, Charlotte Angie faceva la commessa in un negozio, ma con i continui lockdown si era dovuta arrangiare e trovare una nuova strada. Oltre ai porno, la 26enne si esibiva anche dal vivo. In rete si possono trovare varie locandine che annunciano la sua presenza nei locali a luci rosse di diverse città italiane. Al Luxy Club Milano avrebbe dovuto tenere il suo ultimo spettacolo, durante il Luxy Erotik Festival 2, da venerdì 11 a domenica 13 marzo, ma Charlotte Angie non si è presentata. Così come sono fermi anche i suoi profili online. Era lì che condivideva video e foto per promuovere il suo corpo e il suo lavoro. Questo dettaglio, insieme alla corrispondenza dei tatuaggi, avrebbe insospettito un fan, che avrebbe segnalato la coincidenza alle forze dell'ordine e alla stampa.

L'elenco dei tatuaggi era stato reso pubblico nella speranza che qualcuno potesse riconoscere la vittima: una strategia che potrebbe aver funzionato. Nel dettaglio, nella lista diffusa dai carabinieri sono presenti i seguenti tatuaggi:

“step by step” sulla caviglia destra;

“wanderlust” sulla clavicola destra;

“elegance is the” sulla schiena lato destro;

porzione di disegno sul gomito sinistro;

“be brave” sul gomito sinistro;

“fly” sul polso destro;

“V” rovesciata sulla coscia destra;

“VV” rovesciate sulla coscia sinistra;

“te” sul dorso della mano sinistra;

tracce di tatuaggi sulle dita della mano destra;

disegno maculato sul gluteo destro.

"Si diffondono le presenti informazioni affinché i possibili conoscenti della donna nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all'identificazione", avevano scritto i carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla pm Lorena Ghibaudo della procura di Brescia. Oggi la svolta del fermo e della confessione del presunto omicida. Il racconto fornito dall'uomo ha chiarito molti particolari, ma su di essi il lavoro della procura di Brescia e dei carabinieri continua alla ricerca dei riscontri, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza della persona sottoposta alle indagini.

I carabinieri sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna, Borno (Paline), 21 Marzo 2022. Ansa/ Filippo Venezia