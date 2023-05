Adesca ragazzina di 14 anni in chat e si fa inviare foto e video hot: arrestato 40enne

Adesca una ragazzina di 14 anni in chat, si fa inviare foto e video hot e poi la convince a incontrarsi di presenza. Questo ciò che avrebbe fatto un 40enne di Cremona, arrestato dalla polizia di Ancona. L'uomo, ora ai domiciliari, deve rispondere di produzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con una ragazzina.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dai genitori della giovane vittima. Secondo quanto ricostruito, l'estate scorsa l'uomo ha conosciuto la minorenne attraverso una chat. Dopo poco avrebbe ottenuto, sempre via chat, fotografie e video dal contenuto pedopornografico. Secondo l'accusa, alla fase di approccio virtuale e di scambio di materiale pedopornografico, sono seguiti cinque incontri di persona avvenuti ad Ancona dove l'uomo ha raggiunto la ragazzina. Il 40enne, che non è stato trovato in casa, ma è stato rintracciato e fermato in provincia di Forlì. Altro materiale finito agli atti è stato sequestrato nel computer e nel telefono dell'indagato.