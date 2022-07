Incidente Argentario: chi è Anna Claudia Cartoni, l'ex ginnasta dispersa in mare

Proseguono senza sosta le ricerche di Anna Claudia Cartoni, la donna dispersa in mare dopo una collisione tra due imbarcazioni nelle acque antistanti Porto Ercole, nel canale tra Monte Argentario (Grosseto) e l'Isola del Giglio. Secondo le prime ricostruzioni un motoscafo con a bordo quattro cittadini di nazionalità danese sarebbe piombato a tutta velocità (forse stava navigando con il pilota automatico inserito) contro una barca a vela sulla quale erano presenti sei persone di nazionalità italiana. Nella collisione ha perso la vita Andrea Giorgio Coen, 59 anni, originario di Biella. L’uomo viveva a Roma da molti anni dove dirigeva una galleria di arazzi e tappeti in via Margutta, specializzata in arazzi e tappeti. Quattro i feriti ricoverati in ospedale in prognosi riservata, tre i feriti lievi.

Chi è Anna Claudia Cartoni

Dispersa in mare da sabato scorso Anna Claudia Cartoni, che si trovava sulla barca a vela assieme al marito Fernando Manzo, titolare della "Bioimpresa". La donna è finita in mare subito dopo l'impatto. “L’ho vista scomparire – dichiara il marito - È affogata sotto ai miei occhi, non sono riuscito a salvarla. Un attimo e non c’era più”. La donna laureata in scienze motorie è una ex ginnasta, allenatrice di atlete da medaglia olimpica alla Ginnastica Flaminio. Da un anno era diventata anche un giudice di gara internazionale, era stata insignita del titolo di giudice onorario dell'European Gymnastic. Sconvolto il mondo della ginnastica italiana: "Un pilastro della nostra federazione. Il suo lavoro, svolto con dedizione, serietà e tanta passione, la sua esperienza a bordo pedana come valore aggiunto", così il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi.

In un libro la storia della figlia disabile

Anna Claudia Cartoni è anche mamma di una figlia di 20 anni, con una grave forma di disabilità. Ha raccontato la sua storia in un libro "Irene sta carina. Una vita a metà", edito da Harpo Editore. "Mi sento una mamma diversa da tutte le altre impegnata a comprendere quale possa essere il mondo di una figlia che non possiede la parola, intenta a capire le sue necessità soprattutto attraverso un linguaggio non verbale, fatto di segnali impercettibili. Una mamma che deve fare i conti con speranze frustrate, angosce, diritti negati e rimpianti, senza però nessuna commiserazione, recriminazione o rancore".