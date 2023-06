Chi è il 17enne sospettato dell'omicidio di Michelle Maria Causo

Per ora, si tratta solo di un sospettato. Ma per gli utenti che hanno invaso i suoi profili social non vi sono dubbi sul fatto che a uccidere Michelle Maria Causo, la giovane uccisa a coltellate a Primavalle, a Roma, sia il 17enne fermato ieri dalla polizia.

Secondo quanto emerso finora, il giovane sarebbe un italiano con origini dello Sri Lanka. I genitori e gli amici di Michelle lo conoscono bene. "Era un amico (di Michelle, ndr), mia moglie l'ha conosciuto, veniva spesso. Lei non era incinta, non stavano insieme", ha raccontato il padre della ragazza intervistato dal programma "Ore 14" su Raidue. "Veniva questo amichetto, educato, a maniera, meglio degli italiani dice che era - ha aggiunto l'uomo - Era innamorato, penso, ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall'altra parte di Roma, che è disperato. Ma dico io se una ragazzina ti respinge gli fai questo?". "L'ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quant'è carino", ha raccontato la madre di Michelle.

Stando a quanto riportano alcuni media, il 17enne era molto attivo sui social, da Instagram a TikTok, dove raccontava la sua vita di quartiere parlando di droga e ostentando capi firmati. Di recente, aveva anche pubblicato un album di musica trap su Spotify, con brani che avrebbe scritto lui stesso incentrati su soldi, droga e ragazze. Il cliché ormai noto del "trapper di borgata", insomma.

Non è ancora chiaro se il giovane che si cela dietro questi profili e account sia lo stesso fermato dalla polizia. Di sicuro, i suoi follower, molto probabilmente persone vicine alla vittima, lo additano come tale: "devi marcire", "non devi vivere", "guardati le spalle" sono tra i commenti che stanno spuntando sotto i suoi post. È previsto per lunedì l'interrogatorio di convalida dell'arresto, davanti al gip del tribunale per i Minorenni

