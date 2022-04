Chi è Pamela Andress, accusata della morte di Samantha Migliore

Che sia scappata o meno, lo stabiliranno i giudici. Mentre l'autopsia dovrebbe fare chiarezza se sia stato il trattamento di ritocco al seno a causare la morte di Samantha Migliore, la 35enne di Maranello deceduta ieri a seguito, probabilmente, di uno choc anafilattico. Di sicuro, da quanto è emerso dopo le prime, sommarie notizie sulla sua vita privata, Pamela Andress non è un'estetista.

Nata 50 anni fa a Salvador de Bahia, in Brasile, la donna è un'organizzatrice di eventi e stilista. Transessuale, sulla sua pagina Facebook sponsorizza in questi giorni la decima edizione di Miss Universo Queen T, di cui risulta patron e promotrice (stando al sito web) e che è mira "a combattere i pregiudizi e la discriminazione nella nostra società. Vogliamo trasmettere un’immagine nuova e positiva delle transessuali come qualsiasi altro essere umano", si legge sempre sul sito dell'evento. La politica del Miss Universo Queen T "si basa su bellezza, eleganza, cordialità, carisma e soprattutto nello spirito sociale e lavoro sociale per il mondo Lgbtq, per questo motivo il concorso deve essere preso con allegria, serietà e divertimento ma nel pieno rispetto tra le concorrenti, staff del concorso, giuria e pubblico".

Il concorso sembra essere la sua unica attività pubblica. Mentre quello di estetista potrebbe essere un hobby. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Andress avrebbe somministrato il trattamento di ritocco al seno con punture di silicone ad alcune sue amiche, tra cui anche Samantha Migliore (entrambe sono legate alla Campania). I legali di Andress sostengono infatti che già in passato al donna avrebbe praticato il trattamento a Samantha. Ma le parole del marito della vittima fanno pensare a un'altra realtà: si parla di 1.200 euro di compenso. Dato che se confermato farebbe presagire a una attività parallela di Andress.