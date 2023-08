Chi ha ucciso Serena Mollicone? Nuovo processo, 22 anni dopo

Il processo in corte d'assise d'appello a Roma per l'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa diciottenne di Arce (Frosinone) trovata morta nel giugno del 2001, avrà inizio il prossimo 26 ottobre. Il rappresentante della pubblica accusa sarà il sostituto procuratore generale Francesco Piantoni, magistrato proveniente dalla procura di Brescia e che, tra l'altro, ha seguito l'inchiesta sulla strage di piazza della Loggia, costata la vita ad otto persone. Nella veste di pm, Piantoni si è occupato anche della tragica vicenda di Cristian Lorandi, il bambino di dieci anni trovato morto sui monti intorno a Brescia con un filo di ferro attorno al collo: per quell'omicidio venne indagato il padre, poi assolto per insufficienza di prove. A distanza di vent'anni dalla morte del figlio, avvenuto nel 1989, Bruno Lorandi è stato arrestato e condannato all'ergastolo per aver strangolato la moglie.

Il processo Mollicone, nel giudizio di primo grado celebrato dalla corte d'assise del tribunale di Cassino, si è concluso il 15 luglio 2022 con l'assoluzione di tutti e cinque gli imputati per insufficienza di prove. A finire sotto processo sono stati l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Annamaria, il figlio Marco e i due carabinieri all'epoca in servizio ad Arce, l'appuntato Francesco Suprano (sotto processo con l'accusa di favoreggiamento) e il luogotenente Vincenzo Quatrale (accusato di concorso morale esterno in omicidio). Tutti e tre i componenti della famiglia Mottola erano accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

La corte d'assise del tribunale di Cassino, presieduta dal presidente Massimo Capurso e con giudice a latere Maria Vittoria Sodani, ha ritenuto che gli elementi raccolti dalla procura di Cassino, rappresentata dal magistrato Maria Beatrice Siravo, non siano stati sufficienti a comprovare la partecipazione dei cinque imputati nell'omicidio della studentessa di Arce, scomparsa il 1° giugno del 2001 dal piccolo paese della provincia di Frosinone e trovata morta il 3 giugno in località Fonte Cupa a Fontana Liri. La procura, invece, ha sempre sostenuto che Serena Mollicone sia stata uccisa nell'alloggio di servizio in uso alla famiglia Mottola, situato all'interno della caserma dei carabinieri di Arce.

L'ultima colazione con il papà, poi la scomparsa

Cosa accadde quella mattina e chi ha ucciso la ragazza? Le tappe di questo giallo infinito hanno inizio il primo giugno 2001, quando Serena Mollicone, diciotto anni, scompare nel nulla. Uscita di casa la mattina presto, dopo aver preparato la colazione al papà con cui vive sola dopo la morte della mamma, va all'ospedale di Sora dove ha un appuntamento fissato per un piccolo intervento. Da quel momento Serena non farà più ritorno a casa. All'ora di pranzo il padre Guglielmo, maestro elementare e titolare di una cartoleria di Arce, inizia a preoccuparsi per l'assenza della figlia e nel pomeriggio va dai carabinieri a denunciarne la scomparsa. Cominciano le ricerche: forze dell'ordine e volontari setacciano i paesi del circondario nella speranza di rintracciarla. Due giorni dopo fu ritrovato il cadavere, vicino a un mucchio di rifiuti in un boschetto a pochi chilometri da Arce. Serena ha mani e piedi legati con nastro adesivo e fil di ferro, e un sacchetto di plastica in testa.

Il primo colpo di scena: il caso del carrozziere Carmine Belli

Cominciano le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica di Cassino Gianfranco Izzo e dai sostituti procuratori Maurizio Arcuri e Carlo Morra. La prima svolta arriva però solo dopo due anni. Il 6 febbraio 2003 viene arrestato il carrozziere Carmine Belli, accusato di aver ucciso e poi occultato il corpo della 18enne. Sin da subito l'uomo si proclama innocente e continua a ripetere di non sapere assolutamente nulla di quell'orribile delitto. Nessuno gli crede e tre mesi dopo la procura di Cassino chiude le indagini chiedendo il processo con l'accusa di omicidio volontario. Il 37enne viene rinviato a giudizio. Carmine Belli viene assolto in primo e in secondo grado. Nell'ottobre 2006 anche la Cassazione respinge tutti i ricorsi: il carrozziere di Arce non è l'assassino di Serena Mollicone.

Le rivelazioni del brigadiere Santino Tuzi

Due anni dopo arriva il colpo di scena. Il 28 marzo 2008 il brigadiere Santino Tuzi rende agli investigatori alcune dichiarazioni su Serena Mollicone: racconta di averla vista entrare nella caserma dei carabinieri di Arce proprio il primo giugno 2001, il giorno in cui era sparita. E aggiunge di non averla vista uscire da lì. Pochi giorno dopo, l'11 aprile, Santino Tuzi viene trovato morto nella sua automobile in un bosco, ucciso da un colpo di pistola al petto. L'ipotesi è di suicidio. Maria Tuzi, figlia del brigadiere, è turbata, convinta del legame tra la morte del padre e "la verità" sul caso di Serena Mollicone: "Sono certa che mio padre sapesse qualcosa e che era stato minacciato di ritorsioni nei confronti della famiglia", racconta.

Le indagini sulla caserma dei carabinieri e il nuovo rinvio a giudizio

Il 27 giugno 2011, a dieci anni dall'accaduto, la procura di Cassino iscrive alcune persone nel registro degli indagati. Si tratta di quattro uomini e una donna, che dovranno essere sottoposti al test del dna: l'ex fidanzato di Serena, Michele Fioretti, e la madre Rosina Partigianoni (le cui posizioni verranno poi archiviate), l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e un altro carabiniere, Francesco Suprano. Si indaga per quattro anni, fino a che la procura di Cassino chiede l'archiviazione del procedimento. I familiari della vittima si oppongono. Il 13 gennaio 2016 il gup del tribunale di Cassino dispone il proseguimento delle indagini, indicando quale "tema di approfondimento l'ipotesi investigativa dell'evento omicidiario all'interno della stazione dei carabinieri di Arce". Il 26 novembre 2019 Guglielmo Mollicone, il papà di Serena, viene colpito da un infarto e ricoverato in ospedale. Muore il 31 maggio 2020 in una struttura di lunga degenza. Per anni aveva combattuto una battaglia di verità e di giustizia per la figlia.

Nel luglio 2019, dopo nuove indagini, la procura chiede il rinvio a giudizio per cinque persone: si tratta del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola (all'epoca del delitto comandante della stazione di Arce), della moglie Annamaria, del figlio Marco e del maresciallo Vincenzo Quatrale, accusati di concorso nell'omicidio. Quatrale, inoltre, è accusato di istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi. Infine l'appuntato Francesco Suprano è accusato di favoreggiamento. La prima udienza davanti al gup si tiene il 13 novembre 2019: si costituiscono parte civile contro gli indagati i carabinieri, la figlia del brigadiere Santino Tuzi, il padre e la sorella di Serena Mollicone e altri familiari della ragazza.

Le assoluzioni in primo grado

Secondo l'accusa, quel giorno Serena Mollicone sarebbe andata nella caserma dei carabinieri di Arce per denunciare lo spaccio di droga in paese, accusando in particolare Marco, il figlio del maresciallo Mottola. Lì sarebbe stata aggredita, avrebbe battuto la testa contro una porta degli uffici della caserma, cadendo a terra svenuta. Sempre secondo l'ipotesi accusatoria, i Mottola, credendola morta, l'avrebbero poi portata in un boschetto, legandola e soffocandola con un sacchetto di plastica. Il processo in primo grado si è concluso l'estate dell'anno scorso con l'assoluzione di tutti e cinque gli imputati per insufficienza di prove. Ora il processo in corte d'appello, tra due mesi.

