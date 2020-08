Chiama il 112: "Portatemi una pizza". I poliziotti capiscono tutto e arrestano il compagno violento

Ha preso il telefono si è chiusa nella camera del figlio e trattenendo a stento le lacrime ha chiamato il 112. Ma quando l’operatore ha risposto, anziché raccontare il vero motivo di quella chiamata ha usato una stratagemma. "Vorrei ordinare una pizza d’asporto, portatela a questo indirizzo". Si trattava in realtà di una richiesta d’aiuto. La donna che con mano tremante ha preso in mano il telefono era infatti minacciata e picchiata dal suo compagno.

A scatenare quello che probabilmente è stato solo l’ennesimo litigio tra i due era stata la tv rotta, un malfunzionamento che per chissà quale ragione l’uomo attribuiva proprio alla compagna. E giù botte e percosse. Non solo alla donna, ma anche al figlio di dieci anni. La vittima, di origini sudamericane ma domiciliata a Torino, ha capito che era arrivato il momento di chiedere aiuto.

E così si è appartata nella camera del figlio, ha composto il numero unico di emergenza "112" e ha chiesto alla polizia una pizza, ben specificando l'indirizzo e il piano di quella palazzina in Barriera di Milano.

L'operatore ha subito capito come non si trattasse di un errore bensì di una esplicita richiesta di aiuto. E, nei minuti che sono occorsi per inviare all’indirizzo fornito una pattuglia della Squadra Volante, ha tenuto la donna in linea dandole delle indicazioni utili per sottrarsi ad ulteriori attacchi da parte di quell'uomo.

Quando il campanello di casa ha suonato, il compagno violento è andato ad aprire la porta ma con suo grande stupore, al posto del fattorino con la pizza, ha trovato i poliziotti. L’uomo è stato arrestato per "lesioni" ed allontanato dalla casa familiare.