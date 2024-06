Morti e feriti in piazza San Carlo, Cassazione decide: nuovo processo per Appendino

Nuovo processo di appello per Chiara Appendino, l'ex sindaca di Torino finita a processo dopo i 1.500 feriti e due morti in piazza San Carlo durante la proiezione su un maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, accogliendo la richiesta della procura generale.

Cosa cambia nel processo a Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo

I giudici supremi hanno annullato con rinvio la sentenza inflitta all'ex sindaca di Torino per ricalcolare la pena, riducendola, in relazione ai fatti di piazza San Carlo. In precedenza, Appendino era stata condannata a 18 mesi ma aveva fatto ricorso in Cassazione. Ora, i supremi giudici hanno dichiarato irrevocabile la responsabilità penale per Appendino e Paolo Giordana, ex capo di gabinetto del comune. La vicenda riguarda i fatti del 3 giugno 2017, quando durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico fra la folla con un bilancio di 1.500 feriti e la morte di due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato, che era rimasta tetraplegica dopo l'incidente. I quattro ritenuti responsabili di avere scatenato l'accaduto sono stati condannati a dieci anni ciascuno.

L'ex sindaca finì a processo per il suo ruolo di responsabilità come primo cittadino, per le accuse di omicidio, disastro e lesioni, tutti in forma colposa. I supremi giudici hanno inoltre disposto un nuovo processo di appello anche per Maurizio Montagnese, ex presidente di Turismo Torino. Assolto in via definitiva invece con la formula "per non avere commesso il fatto" Alberto Bonzano, all'epoca dei fatti dirigente della Questura.

Appendino: "Accetto la decisione ma non posso nascondere l'amarezza"

''Per rispetto di chi quella sera ha perso la vita o è rimasto ferito, oltre che delle istituzioni che ho rappresentato e rappresento, mi sono sempre difesa nel processo e mai dal processo. E oggi accetto la decisione della Cassazione ma, nel contempo, non posso nascondervi un senso di amarezza''. Così in un post su Fb Chiara Appendino, dopo la sentenza della Cassazione.

"A iter giudiziario sostanzialmente concluso, penso di poter dire quello che penso, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità tra le istituzioni - prosegue Appendino - da questo processo emerge infatti che l'unico ente ritenuto responsabile per quegli incidenti è il comune (e io in quanto sindaca), mentre tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nell'organizzazione e nella gestione della pubblica sicurezza, ovvero Questura e Prefettura, sono stati archiviati o assolti nei vari gradi di giudizio''.

''È uno squilibrio che faccio fatica a comprendere e accettare: il comune e i sindaci non possono continuare a essere il capro espiatorio di tutto, dalla pubblica sicurezza fino allo smog (per il quale, fra poche ore, dovrò affrontare un nuovo processo) - osserva - la domanda che mi pongo è: chi, a fronte di questo precedente, sarà ancora disposto a mettersi a disposizione della sua comunità come primo cittadino? Ciò che auspico è che su questo punto si possa avviare una sana riflessione fra tutte le forze politiche e il governo. Ad oggi, gli innumerevoli moniti di Anci e l'appello sottoscritto da migliaia di sindaci di ogni colore politico sono rimasti inascoltati''.