Chiara, la ragazza di 26 anni morta in un terribile incidente frontale

L'impatto è stato violentissimo, purtroppo fatale. Chiara Bassutti, 26enne di Spilimbergo (Pordenone), è morta in un incidente che si è verificato nella tarda serata di venerdì 3 maggio a Istrago, frazione di Spilimbergo, lungo la strada regionale 464, nel tratto in cui assume il nome di via dei Ponti. La vettura condotta da Chiara Bassutti è finita in un fosso a bordo carreggiata in seguito allo scontro con un altro mezzo, guidato da una donna di 73 anni - sempre residente a Spilimbergo - che viaggiava assieme alla figlia di 44 anni. Le due donne, ferite in modo lieve, sono state portate in ospedale per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno indagando sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nei pressi di una curva la macchina su cui viaggiava la ragazza si sarebbe scontrata frontalmente con l'auto che in quel momento stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. In seguito alla collisione è finita in un fossato che corre lateralmente alla strada.

Sono stati attivati l'elisoccorso, due ambulanze e un'automedica. Soccorsi inutili, purtroppo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo e i carabinieri della stazione di Castelnovo, con il supporto dei colleghi dell'Arma di Spilimbergo.