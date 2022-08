Ritrovata Chiara, la ragazzina di 15 anni scomparsa

È stata ritrovata Chiara D'Itria, la 15enne di Meda (Monza e Brianza) di cui non si avevano più notizie dallo scorso 7 agosto. Rintracciata a Milano in stazione centrale dalla polizia, la giovane è stata portata dalla sua famiglia. Sta bene. I genitori della ragazzina avevano lanciato un appello per cercare di ritrovarla, dopo che era scomparsa domenica sera, quando aveva lasciato la comunità di Busto Arsizio (Varese) di cui era ospite. Da lì il silenzio.

Oltre a fare denuncia alle forze dell'ordine, i familiari si erano rivolti anche alla nota trasmissione "Chi l'ha visto?" chiedendo a chiunque avesse notizie della 15enne di contattare loro o il 112, anche perché Chiara non aveva con sé né cellulare né documenti.

I genitori, che vivono a Meda (Monza e Brianza, al confine col Comasco), non l'avevano più sentita dal 7 agosto. Occhi e capelli castani, Chiara indossava una tuta Adidas nera e una canotta nera. La 15enne, alta un metro e 55, ha tre piercing che la rendono particolarmente riconoscibile: uno al naso, uno tra il labbro e il naso e uno all'ombelico. Ora il lieto fine.