Un male oscuro di cui per ora non si conoscono le cause si è portato via la giovanissima Chiara Danieli: è morta venerdì sera agli Spedali Civili di Brescia a soli 21 anni. Dalla fine di ottobre era ricoverata nel reparto di Seconda Rianimazione a seguito di una crisi avuta in casa da cui non si era più ripresa. Dopo un lungo periodo di sedazione indotta, la ragazza si era risvegliato e da qualche settimana sembrava stare meglio. Poi l'inaspettato peggioramento e la morte, sopraggiunta venerdì 5 maggio in ospedale. Sono al momento ignote le cause della sua scomparsa e, anche per queste ragioni, la Procura ne ha disposto l'autopsia di cui si attendono ora gli esiti.

Mondo del karate in lutto

Una notizia che ha lasciato senza parole anche il mondo del karate. La ragazza era infatti una promessa della disciplina: aveva vinto la medaglia d’oro agli Europei juniores in Montenegro nel 2019 a squadre e il bronzo ai Mondiali juniores in Repubblica Ceca nel 2016. Momenti indimenticabili che aveva festeggiato con le compagne di squadra Giorgia Longhena e Valentina Podavini. Dal 2017 Chiara era cintura nera di karate. Si era diplomata al Lunardi di Brescia, ora frequentava l’università a Verona.

Giovedì a Gavardo i funerali

La famiglia ha ringraziato i medici e tutto il personale della Seconda Rianimazione del Civile “per l’assistenza e le premurose cure prestate” in questi lunghi mesi di degenza. Il decesso è stato attribuito al momento a un male ignoto: i sanitari non sono cioé riusciti a stabilire una causa certa della morte della ragazza. Qualcosa di più si stabilirà forse con l'autopsia. Intanto si svolgeranno giovedì a Gavardo, comune bresciano di 12mila abitanti, i funerali. Lì amici e familiari si ritroveranno per dare l'ultimo saluto a una vita strappata via insensatamente troppo presto.