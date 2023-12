Chiara Ferragni: il blitz della guardia di finanza e cosa succede adesso

Mercoledì sera, 27 dicembre, il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano ha iniziato ad acquisire le carte raccolte dall'Antitrust sul caso "Ferragni-Balocco". Era stata proprio l'autorità garante della concorrenza e del mercato (in acronimo Agcm) a multare le due società dell'imprenditrice moglie di Fedez con una sanzione di oltre un milione di euro per "pratiche commerciali scorrette", per aver fatto credere che parte del ricavato dei dolci griffati sarebbe stato devoluto all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il "blitz" delle fiamme gialle si inserisce nell'inchiesta esplorativa - e per ora senza indagati - aperta dalla procura di Milano e coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Per la sua istruttoria, l'Antitrust ha racconto del materiale che adesso verrà acquisito dalle fiamme gialle, che poi lo consegneranno agli inquirenti, che solo a quel punto decideranno se iscrivere qualcuno nel registro degli indagati e con che titolo di reato.

Sulla scia della decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, anche la procura di Cuneo ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire altri aspetti della vicenda e se sono stati commessi dei reati. La procura di Cuneo ha aperto il fascicolo per competenza territoriale su Fossano, dove ha sede l'azienda di dolci Balocco, per il momento senza ipotesi di reato e senza indagati (così come a Milano).

Dopo il video di scuse, Ferragni non è più intervenuta sui social. Secondo indiscrezioni di stampa, per arginare la perdita di follower e salvare le collaborazioni con le aziende, l'imprenditrice avrebbe deciso di farsi aiutare da una vera e propria task force messa insieme dal suo staff con due studi legali. Uno sarebbe quello di Gianni Origoni, che si occuperebbe dei risvolti legali, societari e civilistici del caso pandoro Balocco, mentre del lato penale si occuperebbe Marcello Bana. Oltre allo scudo legale Ferragni avrebbe fatto affidamento, per salvare la sua immagine, all'agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata da Auro Palomba. L'unica certezza, ad ora, è che Chiara Ferragni ha già annunciato che farà ricorso contro la sanzione.

L'Antitrust, dal canto suo, aveva ricostruito che "le società" della Ferragni e la Balocco "hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro 'griffato' Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima, mentre le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall'iniziativa oltre 1 milione di euro". L'autorità aveva contestato "alle tre società di aver attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il 'Pandoro Pink Christmas', 'griffato' Chiara Ferragni, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing. Le società Fenice e Tbs Crew hanno incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi della signora Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all'ospedale Regina Margherita di Torino".

Stando a quanto ricostruito dall'autorità, le pratiche scorrette sarebbero consistite nel "far credere, nel comunicato stampa di presentazione dell'iniziativa, che acquistando il 'Pandoro Pink Christmas' al prezzo di oltre 9 euro, anziché di circa euro 3,70 del pandoro non griffato, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione che, in realtà, era già stata fatta dalla sola Balocco, in cifra fissa, a maggio 2022, quindi molti mesi prima del lancio dell'iniziativa, avvenuto a novembre 2022", oltre che nell'aver diffuso, "tramite il cartiglio apposto su ogni singolo pandoro, informazioni idonee ad avvalorare la circostanza - non vera - che l'acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata".